Impresa del Cus Genova Basket: conquistata la terza finale consecutiva in Serie C Silver

Genova. Bella impresa del Cus Genova Basket allenato da Giovanni Pansolin. Gli universitari nella serata di mercoledì 8 maggio sono stati capaci di superare Sarzana di coach Ricci in gara quattro delle semifinali playoff di Serie C Silver, conquistando così la serie per 3-1.

Un successo che vale la terza finale consecutiva in Serie C Silver, raggiunta nonostante l’infortunio del miglior realizzatore Marco Dufour. Un successo ancor più importante se si considera la caratura dell’avversaria e l’aver ribaltato il fattore campo in favore dei sarzanesi in virtù della miglior classifica a fine regular season.

Gara uno, a Sarzana, era stata vinta dai locali per 85-74; gara due era stata favorevole con un 93-99 in trasferta ai biancorossi, che poi si erano ripetuti in gara tre tra le mura amiche per 94-91.

Nell’altra semifinale lo Spezia Basket Club ha battuto 3-0 il Tigullio Sport Team, imponendosi per 78-67 e 89-65 in casa e per 46-82 a Santa Margherita Ligure.

Il tabellino di gara quattro:

Cus Genova – Luna Abrasiva Sarzana Basket 79-78

(Parziali: 22-19; 34-38; 64-62)

Cus Genova: Bestagno 2, S. Vallefuoco 13, Bianco, Pampuro, Costacurta, N. Vallefuoco 22, Bedini 17, Zavaglio 16, Ferraro 6, Bertini, Sommariva, Mangione 3. All. Pansolin.

Luna Abrasiva Sarzana Basket: Albanesi, Casini 13, Bencaster 4, Fracassini 2, Palac 15, Melegari, Paulauskas 26, Tesconi, Stagnari, Pizzanelli, Santoni, Ferrari 17. All. Ricci.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Vicari (Imperia).