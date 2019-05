Il Rivasamba sbanca La Spezia ed approda alla finale playoff. Casarza retrocesso

Grande impresa del Rivasamba che approda alla finalissima dei playoff di Promozione, Girone B ribaltando i favori del pronostico che consentivano al Cadimare di contare su due risultati su tre, ma spesso chi ha meno da perdere riesce a dare di più. Così accade a La Spezia dove il parziale cambia al 24° quando Porro risolve una mischia calciando di potenza e sbloccandola in favore dei sestrini.

Gli spezzini non stanno a guardare e pareggiano al 67° con una zampata di Maggiore che interviene sugli sviluppi di una punizione e regala il pari ai Pirati. La gara rallenta e si spezzetta anche per diversi falli compiuti da un lato e dall’altro. Si arriva agli ultimi minuti con il Rivasamba in pressione e il Cadimare a proteggere, ma al 90° Sanna anticipa tutti sulla punizione di Latin e riporta in vantaggio il Rivasamba che regala un sogno ai sestrini i quali passano il turno e andranno ad affrontare il Real Fieschi.

Non riesce a ribaltare la sconfitta dell’andata (3-1) il Casarza che quindi retrocede in Prima categoria dopo la partita di ritorno contro l’Ortonovo che quindi conferma il risultato della regular season che aveva visto gli spezzini precedere i granata di 4 punti. Per i genovesi la minima soddisfazione di salutare la categoria con una vittoria per 0-1. Ora i levantini dovranno resettare una stagione “no” per ripartire subito e cercare di tornare prima possibile in Promozione.