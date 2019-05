Genova. I quartieri collinari genovesi come “La fattoria degli animali” di Orwell. Nessuna metafora politica, in questo caso. Dopo i cinghiali, le oche, i pappagalli, cani e gatti, nelle ultime ore a San Martino, a pochi passi dal monoblocco, è spuntato persino un asino.

L’animale è stato avvistato questa mattina di buon ora e proprio grazie al fatto che il traffico era piuttosto blando non sono avvenuti incidenti. L’asino arrivava da salita superiore di Santa Tecla e si dirigeva in via Mosso.

Secondo alcuni residenti, tuttavia, l’incursione dell’asino non sarebbe una novità. Poco distante si trova il recinto dove vive e che, a volte, viene dimenticato aperto.