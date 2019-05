Il presidente di Municipio indagato per apologia di fascismo: “Ho solo condiviso la storia”

Genova. “Ho solo condiviso la storia. Non c’e nessuna apologia di fascismo a condividere un fatto storico”.

Così Francesco Carleo, presidente del municipio Levante commenta la notizia che la procura di Genova ha aperto un fascicolo per apologia di fascismo nei suoi confronti dopo un post in cui ringraziava Benito Mussolini per aver introdotto la tredicesima.

Carleo ha anche confermato che il 23 maggio in consiglio municipale risponderà in aula alle domande dei consiglieri in merito al post.