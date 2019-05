Il packaging più riciclato al mondo è in alluminio, è la lattina

Abbiamo già parlato dell’alluminio, un metallo fondamentale nell’era dello sviluppo tecnologico con immense possibilità di impiego in numerosissimi settori.

E’ importante sapere che a Genova sono disponibili quasi 5.000 contenitori stradali gialli per la raccolta degli imballaggi di alluminio, acciaio e plastica. Amiu lavora i materiali della raccolta differenziata nella propria piattaforma di Bolzaneto, in via Sardorella, dove plastica, acciaio e alluminio vengono trattati e successivamente inviati al riciclo presso i diversi consorzi di filiera. Per l’alluminio, il materiale raccolto è inviato al Consorzio CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio).

CIAL che fornisce alcuni dati interessanti sul riciclo e il ciclo di vita della LATTINA. Le lattine per bevande in alluminio sono il packaging, fra quelli per bevande, più riciclato al mondo.

E’ quanto emerso da uno studio del Resource Recycling Systems (RRS) che ha utilizzato dati globali di riciclo per calcolare e confrontare gli alti tassi di riciclabilità dei contenitori per bevande in alluminio, plastica (pet) e vetro. Lo studio ha stabilito un tasso di riciclo medio ponderato globale per l’alluminio al 69%, rispetto alla plastica al 43% e al vetro al 46%. L’analisi ha inoltre individuato i tassi di riciclo dell’alluminio al 98% per cento in Brasile, il 77% in Giappone, il 72% in Italia e il 55% negli Stati Uniti.

Ma qual’è il CICLO DI VITA di una lattina? Un’infografica animata, realizzata proprio dal Consorzio CIAL, mostra tutte le fasi di realizzazione e riciclo di una lattina per bevande in alluminio. Un esempio concreto e virtuoso di economia circolare (qui il link al video – https://www.youtube.com/watch?time_continue=97&v=Wk9exIXNLJM).