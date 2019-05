Il Marassi giocherà le finali play off regionali

Genova. Il Marassi vince (1-0) in casa della Superba, aggiudicandosi la finale play off del campionato di Prima Categoria B.

La squadra di mister Repetti giocherà la fase regionale degli spareggi per salire in Promozione, affrontando le vincenti dei play off degli altri tre gironi di Prima.

Il Marassi, dopo essere rimasto (al 70°) in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Stradi per doppia ammonizione, trova (all’86°) con Ghiglia (su punizione) la rete del successo.

Le formazioni

Superba: Bertulessi, Chica, Rivieccio, Ragaglia, Pelosi, Mattera, Ferraro, Zanforlin,Savalli, Donati, Spinetti

Marassi: Firpo, Sugrenti, Zangla, Meringolo, Da Ronch, Robotti, Stradi, Merialdo, Cavallino, Ghiglia, Lerini