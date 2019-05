Il Lino Team si conferma punta di diamante del ju-jitsu ligure

Lo scorso fine settimana si sono svolti presso il Pala Pellicone a Ostia i Campionati Italiani di Ju Jitsu FIJLKAM 2019, evento che ha visto un’ottima partecipazione con circa 500 atleti, 40 società provenienti da tutta la Penisola e un livello tecnico in costante crescita.

Anche il Lino Team era presente con 5 atleti nel Ne Waza e 8 nel Fighting System. Nella disciplina Ne Waza sono arrivate tre medaglie d’oro grazie a Mattia Risso, Luana Lauri e Ilaria Tuccio. Argento strettissimo per Christian Gartman che dopo due incontri magistrali con due quotati atleti di Catania cede in finale a 40 secondi dalla fine nonostante fosse in vantaggio. Buona prova anche di Luca Mantero che perde la finale del bronzo a 10 secondi dalla fine dopo essere stato in vantaggio tutto il match.

Nel Fighting System arriva il bis di Luana Lauri che si “concede” la seconda medaglia d’oro. Argento invece per Halima Ouanane e Ilaria Tuccio mentre è bronzo per Francesco Linimento, Mattia Risso e Marco Carlucci il quale gareggiava nella affollatissima e difficile categoria dei 66 Kg ( ben 20 atleti) cedendo di un solo punto in semifinale con qualche rammarico.

Decimo posto in classifica generale e prima società ligure che conferma il Team genovese ai vertici della disciplina nazionale. Prossimo appuntamento la gara internazionale di Ne Waza organizzata da Abu Dabhi Jiu Jitsu Pro che si terrà a Milano il 25 Maggio.