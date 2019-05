Il Genoa è salvo se… ecco tutte le combinazioni per la salvezza

Genova. Il Genoa non è più totalmente arbitro del proprio destino, perché la sorprendente vittoria dell’Empoli contro un Torino che evidentemente non ha alcuna voglia di andare a fare i preliminari di Europa League (non è la prima volta che qualcuno si tira indietro, anche solo “inconsciamente”), ha consentito ai toscani di raggiungere il quart’ultimo posto. Tuttavia la corsa salvezza è ancora tutta da decidere e non coinvolge solo i rossoblù. Ci sono molte variabili, alcune favorevoli, altre meno.

Intanto una constatazione: la sconfitta della Fiorentina contro il Parma ha inguaiato anche la Viola, che ora è obbligata a fare risultato.

Questa la situazione di punti: Genoa 37; Empoli 38; Udinese, Fiorentina e Bologna 40. Occorre tenere conto che il Bologna questa sera potrebbe essere già salvo, nel caso facesse anche solo un pareggio contro la Lazio.

Queste le partite in programma, tutte alle 20.30 di domenica: Fiorentina-Genoa; Inter-Empoli; Cagliari-Udinese ed eventualmente Bologna-Napoli (nel caso il Bologna perdesse stasera).

Il Genoa è salvo se:

fa un risultato migliore dell’Empoli (è favorito dall’essere in vantaggio negli scontri diretti, quindi basta arrivare anche a pari punti);

se vince nonostante la vittoria dell’Empoli e l’Udinese non perde (andrebbe giù la Fiorentina perché i rossoblù sarebbero in vantaggio sugli scontri diretti);

se vince con due gol di scarto, vince l’Empoli e l’Udinese perde (il Genoa arriverebbe a 40 punti a pari con Udinese e Fiorentina, qui subentra la “classifica avulsa”, con 5 punti per tutte e tre, si andrebbe quindi a guardare la differenza reti che al momento è +1 per Udinese e Fiorentina e -2 per il Genoa);

se vince, l’Empoli vince e il Bologna non fa punti stasera e domenica prossima (in questo caso a 40 arriva il terzetto Genoa, Bologna e Fiorentina e la classifica avulsa è favorevole al Grifone);

se vince, l’Empoli vince e perdono sia Udinese, sia Bologna in entrambe le partite (a 40 in questo caso arriverebbe un quartetto: Genoa, Bologna, Udinese e Fiorentina e la classifica avulsa condannerebbe il Bologna).