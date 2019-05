Bogliasco. Grande impresa del Bogliasco che, battendo la Roma a domicilio, ottiene i suoi primi punti esterni in questa stagione e soprattutto mantiene ancora viva la speranza di evitare la retrocessione diretta in Serie A2.

In un pomeriggio che sembrava dover sancire la matematica caduta dei biancazzurri in cadetteria, tutto invece si ribalta nel giro di pochi minuti. Sotto 4-3 a mezzo minuto dalla terza sirena, i ragazzi condotti da Daniele Magalotti compiono l’impresa rimontando i capitolini nel finale grazie alle reti di Puccio e Monari.

Tre punti fondamentali, quelli conquistati al Foro Italico, contro una formazione alla ricerca di un posto tra le prime sei. Tre punti strappati con le unghie e con i denti, oltre che con tanto cuore, da Guidaldi e compagni, scesi in acqua consapevoli che soltanto una vittoria avrebbe consentito loro di cullare ancora qualche velleità di salvezza.

La cronaca della sfida racconta di come sia stato proprio il Bogliasco il primo a trovare la via della rete con Mario Guidi dopo quattro minuti e mezzo. La risposta dei padroni di casa non si è però fatta attendere portando al ribaltamento del risultato a cavallo della prima sirena.

Ravina, in superiorità, e Lanzoni dopo il cambio vasca rimettevano per due volte il punteggio in equilibrio ma lo squillo di Paskovic sembrava gettare acqua sul fuoco degli ardori levantini. Ci pensavano però Prian, parando un rigore a Camilleri, Puccio e Monari, realizzando le reti del sorpasso, a permettere al Bogliasco di restare in vita almeno per un’altra settimana.

Sabato 18 maggio alla Vassallo, contro il Catania, servirà un’altra impresa epica per agganciare il treno playout. Ma dopo oggi nulla appare impossibile.

“È tutta la stagione che ripetiamo che noi non siamo quelli che abbiamo mostrato di essere in campionato – commenta a fine gara coach Magalotti -. Oggi abbiamo confermato come il nostro livello sia superiore a quanto non dica la classifica. Il rammarico sta nel fatto di aver trovato questa vittoria forse troppo tardi. Ma a questo punto non possiamo non sperare nell’impresa. Compierla sarà arduo ma abbiamo il dovere di provare a farlo. Prima però ci attende l’ennesima settimana fatta di intenso lavoro. Ciò che non è mai venuto a mancare nel corso di quest’anno, neanche quando la situazione è apparsa disperata. E la prestazione di oggi ne è la migliore delle conferme”.

Il tabellino:

Roma Nuoto – Bogliasco Bene 4-5

(Parziali: 1-1 2-1 1-2 0-1)

Roma Nuoto: F. De Michelis, M. Ciotti 1, L. De Santis, F. Faraglia, J. Camilleri, M. Spione, S. Camilleri 1, V. Paskovic 2, M. Lapenna, M. De Robertis, R. Africano, C. Innocenzi, T. D’Ascoli. All. Gatto.

Bogliasco Bene: E. Prian, M. Guidi, A. Di Somma, A. Fracas, F. Ferrero, R. Ravina 1, F. Gambacorta, M. Monari 1, G. Guidaldi, G. Guidi 1, D. Puccio 1, G. Lanzoni 1, F. Di Donna. All. Magalotti.

Arbitri: Carmignani e Centineo.

Note. Espulso per proteste Africano nel quarto tempo. Uscito per limite di falli J. Camilleri nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Roma 3 su 8 più 1 rigore fallito, Bogliasco Bene 1 su 9.