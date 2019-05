Il 15 e 16 giugno l’ex ospedale di Quarto torna a ospitare il Cotonfioc Festival

Genova. I prossimi 15 e 16 giugno torna negli spazi dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto, a Genova, il Cotonfioc Festival, rassegna di arti visive, editoria e autoproduzione che apre le porte di luoghi poco conosciuti.

Dopo la prima edizione nell’ex mercato di corso Sardegna, la terza riprende la location del levante, apprezzata per suggestioni e spazi a disposizione.

Programma

I cancelli dell’ex OP apriranno ai visitatori sabato 15/06 dalle 14.00 alle 24.00 e domenica 16/06 dalle 14.00 alle 23.00, con l’inaugurazione di cinque mostre; l’apertura della mostra-mercato; due cicli di conferenze; tre workshop; due serate dedicate all’intrattenimento musicale, in collaborazione con il collettivo Code War.

MOSTRA “CREPE | Cercare negli interstizi”

In mostra le venticinque tavole vincitrici dell’omonima Call CFF19, a cui hanno partecipato 150 artisti:

Isidoro EasyWeasy Acquaviva, Andy McFly, Lorenzo Badioli, Ermanno Cavaliere, Roberto Cerreto, Francesco Del Re, Irene Delvai, Luca Di Giamberardino, Virginia Gabrielli, Luca Guadagnini, Linda Katër, Alberto Lot, Giulia Martinelli, Caterina Marvaso, Simone Massafra, Cinzia Piazza, Daniele Porcari, Gianni Puri, Alessandro Ripane, Davide Bart Salvemini, Chiara Sarri, Matteo Signorelli, Stefano Stecchelli (To Nowhere Studio), Daniel Trudu, Lilla Turi

MOSTRE OFF

“QUADRIFLUOX – A NEW CMYK WORLD” a cura di 70magenta

“DISAPPEARING OBJECTS” di Louis De Belle

“UN SUONO SULL’ACQUA” di Gionata Girardi

“NODES“ a cura di Numero Cromatico

MOSTRA MERCATO

Oltre cinquanta banchi di editoria indipendente, illustrazione e autoproduzione, con sessanta artisti e collettivi in esposizione.

A Messy Studio | Agrumi Studio | AIAP | Alterazioni Video | Anita Scianò | Bolo Paper | Book Morning | Boom Bag | Bronzo Studio | Caffè Design | Chicks | Diego Bonci | Edito InProprio | Emanuele Tassara | Enrico Iori | Fabio Ruwett | Fatto Apposta | Federica Zancato | FLOH | Fosbury Architecture | Francesca Perego | Francesco del Re | Fuori Formato | Guia Bertorello | K28 Sick Creativity | Kalibù | Le Gnigne | LePalle.it | Lino’s & Co. Genova | Malvaginae | Mara Pidello | Maria Martini | Martaruga Lab | Martina Vincenti | Mellow Concrete | Neodimio | Numero Cromatico | Palazzi Club | Papê | Per Inciso | PICA | Piccola cartoleria illustrata | PPPattern | Pratiche dello Yajè | Print Club Torino | Printaly | Saleh Kazemi | SAMpress | Sta*mina comics | Stresso Magazine | Tazi Zine | Trek | Unseen | Ventuno Studio Lab | Xrivista

WORKSHOP

Destinati sia a bambini e ragazzi sia ad adulti, aperti sia agli addetti ai lavori sia a chi per la prima volta desidera approcciarsi al mondo delle arti visive e della stampa, verranno curati da PICA (cianotipia), Barbara Ventura (Kintsugi), Lino’s & Co. Bottega di Genova (stampa a caratteri mobili – per bambini). Le iscrizioni sono esclusivamente disponibili online, alla pagina https://www.eventbrite.it/o/cotonfioc-festival-17280231777

Due cicli di conferenze:

Sabato 15/06, dalle 15:00 alle 18:00, si parla di autoproduzione e arti visive, con la moderazione di Anna Daneri, tra le fondatrici e curatrici di Peep-Hole (centro d’arte contemporanea indipendente con sede a Milano);

Domenica 16/06, dalle 15:00 alle 18:00, si discute di architettura e riqualificazione urbana, con la moderazione di Pietro Millefiore, docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Musica

Sabato 15/06, a partire dalle 19:00, dj-set e live elettronici, in collaborazione con il collettivo Code War;

Domenica 16/06, a partire dalle 19:00, live acustico.

Con la partecipazione di Andromaca, Irene Buselli, Follow The River, Franco, Modus, Phomea.

In occasione di Cotonfioc Festival sarà inoltre presentata la pubblicazione in forma di posterzine realizzata dall’Associazione Gossypium e dedicata ai luoghi inconsueti della città di Genova con una particolare rilevanza storica o architettonica. Inoltre, per tutta la durata del festival saranno allestite proiezioni e installazioni e sarà presente un’area ristoro.

Il programma dettagliato è consultabile e scaricabile su www.cotonfiocfestival.com.