Gran Trail Rensen rinviato per maltempo

Arenzano. Rinviare un evento quando era già tutto pronto, quando si stava solo attendendo il momento del via è difficile, ma la sicurezza viene prima di tutto.

Il Gran Trail Rensen, previsto per domenica 5 maggio ad Arenzano, è stato rinviato dopo aver constatato che le previsioni meteo per il fine settimana sono pessime. Gli organizzatori, dopo gli allarmi segnalati, hanno provato a verificare se era possibile effettuare la gara cambiando il percorso ed evitando i passaggi alle quote più alte, battute da raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari e dove c’è la reale possibilità di nevicate oltre gli 800 metri, ma anche in costa sono previste raffiche molto forti e soprattutto nella lunga parte del tracciato all’interno del bosco non potevano essere garantite le necessarie misure di sicurezza, così in accordo con l’Uisp al quale il Gran Trail Rensen è affiliato è stato deciso il rinvio della manifestazione.

Nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero della nona edizione, verificando sia la disponibilità del Comune sia le eventuali concomitanze. Una data abbastanza imminente è già stata individuata, ma solamente nei prossimi giorni potrà essere ufficializzata: chi non potrà essere presente pur avendo già versato la quota di partecipazione vedrà la stessa già dirottata verso l’edizione del 2020.

Il dispiacere in queste ore è tantissimo, il lavoro continua per permettere che la storia del Gran Trail non s’interrompa.