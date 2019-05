Gianluca Bellantone: il 17 maggio esce “Incontro”, il singolo d’esordio

Genova. Esce venerdì 17 maggio in tutti gli store digitali e in streaming “Incontro”, il singolo che segna il debutto discografico del cantante e attore genovese Gianluca Bellantone. Il brano, pubblicato per Show in Action, è il primo progetto da solista dell’artista che arriva dopo un lungo periodo di gavetta come vocalist in studio, durante il quale ha sperimentato universi sonori vari, affrontato repertori di ogni tipo, prima di maturare una propria identità artistica. Ed è così che riunisce le varie anime in un singolo nel quale si rivela interprete impeccabile, affrontando con estrema disinvoltura un testo enigmatico che porta la firma di Ghisian, su musica del maestro Andrea Maddalone.

«È stato particolare cantare questo brano» ha dichiarato il cantante «perché ha una connotazione romantica e delicata su una melodia vivace ed a tratti spensierata. Volevamo dargli un tocco di freschezza, mantenendone la dolcezza».

Foto 2 di 2



Il ritmo trascinante delle percussioni e dei synth in perfetto stile anni ’80, accompagna infatti la storia “bella ma impossibile” di due ragazzi appartenenti a estrazioni sociali tanto diverse da rendere difficile la loro unione. La passione tra i due si riduce così a delle semplici e fugaci telefonate che aumentano sempre più la distanza che li separa, assorbiti da vite frenetiche in cui diventa difficoltoso trovare il tempo per i rapporti umani.

Una canzone di grande attualità, uno spaccato di vita reale che riflette fedelmente le sempre più frequenti vicende di giovani che approcciano una storia dietro lo schermo di un pc, dietro al proprio smartphone o ancora, sui social network, senza mai trovare il coraggio di concedersi il fatidico “Incontro”, come recita il titolo del brano.

Il singolo segna l’inizio di una nuova fase artistica per il cantante genovese che tenta una carriera musicale tutta sua dopo un fortunato percorso da attore di cinema e teatro.

Biografia

Cantante e attore, Gianluca Bellantone, classe ’91, inizia a cantare ed esibirsi in pubblico all’età di 14 anni quando forma la prima band sotto la guida del maestro Franco Pecciarini. Nel 2005 partecipa a Sanremo Rock e nel 2007 inizia gli studi di canto presso l’Accademia della Musica con l’insegnante Elena Vivaldi dove vincerà, nel 2013, una borsa di studio come miglior allievo.

Inizia a collaborare in studio con il chitarrista Andrea Maddalone e nel 2014 è ammesso al corso di Laurea Triennale, Diploma Accademico in Canto jazz, presso il Conservatorio N. Paganini di Genova studiando con Danila Satragno, Tiziana Ghiglioni, Barbara Raimondi, Pietro Leveratto e Andrea Pozza.

Nel 2015 partecipa alla Notte Bianca dell’Università di Genova sotto la guida del maestro Dino Stellini. Nel 2017 canta con l’orchestra del conservatorio N. Paganini al teatro Carlo Felice per l’evento Lodi’s Night e diventa docente di canto pop/musical e avviamento musicale presso l’Accademia della Musica, di cui viene eletto Presidente.

Nel 2018 è ammesso al corso di Laurea Magistrale, Diploma Accademico di II Livello in Composizione Jazz presso il Conservatorio N. Paganini di Genova.

Accanto all’attività canora, si dedica dal ’99 al teatro, studiando presso la scuola di recitazione “La Quinta Praticabile” sotto la guida di Modestina Caputo. Recita nel Musical Il bosco risuonante con il teatro dell’Archivolto, per la regia di Giorgio Scaramuzzino.

Nel 2001 debutta al fianco di Monica Guerritore al Festival di Portovenere, partecipa allo stage di perfezionamento con Tosca e Massimo Venturiello, poi recita al “Palio teatrale” di Chiavari sotto la guida di Daniela Franchi, con il Teatro Stabile al fianco di Giorgio Albertazzi nello spettacolo Quando si è qualcuno e come comparsa nel film Guido sfida le BR con Massimo Ghini e Anna Galiena.

Nel 2007 riceve il premio di riconoscimento per gli studi a “La Quinta Praticabile”.

Nel 2010 è in tournée teatrale nello spettacolo Pinocchiaccio (nel ruolo del protagonista) con la compagnia teatrale “Gli amici di Jachy”.

Nel 2016 recita nel ruolo di Angel, protagonista nel musical Rent con la compagnia teatrale “Gente Matta”.

Nel 2017 recita nello spettacolo teatrale “Il Punto di Quiete” per la regia di Laura Lunetta.

Per informazioni:

https://www.facebook.com/gianluca.bellantone

https://www.instagram.com/gianlucabellantone/