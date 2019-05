Genova. Nei prossimi giorni Genova si promuoverà negli Stati Uniti e in particolare nella città di Columbus, il più popoloso centro dell’Ohio (quasi un milione di abitanti) e che da oltre 65 anni è gemellata con il capoluogo ligure.

Il primo a partire per Columbus è stato il Cannone di Paganini. Nel video la preparazione accorta per consentire il viaggio in aereo oltreoceano e la collocazione protetta del violino del grande compositore.

È iniziata ieri la missione del Comune di Genova che vedrà impegnati nei prossimi giorni anche l’assessore al Marketing territoriale Barbara Grosso e il sindaco di Genova Marco Bucci in diversi incontri per promuovere la città. Nell’autunno scorso nel cortile di palazzo Tursi era stata allestita la mostra Columbus is here, a rimarcare la vicinanza delle due città.

Il concerto della Columbus Symphony Concertmaster si terrà mercoledì alle 20 locali al The Ohio Theatre. A suonare Il Cannone sarà la violinista Joanna Frankel.