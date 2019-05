Genova Nuoto My Sport: ottime risposte da Andora

Genova. Nel weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio a Marina di Andora si è disputata la quarta edizione del Trofeo Città di Andora dedicato alle gare oceaniche, questa volta associata ad un altro evento: l’Andora Ocean, comprendente altre prove del salvamento.

Le due manifestazioni hanno visto impegnati 215 atleti in rappresentanza di 14 società, per un totale di oltre 860 presenze gara (comprese le staffette). A farla da padroni il freddo (temperatura esterna circa 17° C, temperatura dell’acqua circa 15,5° C) e la pioggia, ma le condizioni autunnali non hanno fermato i ragazzi che hanno disputato ogni prova con determinazione e col massimo impegno sfidando l’acqua spesso senza muta.

Un test importantissimo in vista dei campionati italiani della prossima settimana che ha dato risposte molto positive per i portacolori del Genova Nuoto. Il trascinatore del weekend è stato Giacomo Baldasso, a podio in quattro prove individuali su cinque disputate, ma i suoi compagni non sono stati da meno.

Di seguito le medaglie e i piazzamenti in finale del Genova Nuoto My Sport.

Corsa, nuoto, tavola

3ª Melissa Cotza categoria Ragazzi

3° Lorenzo Moi categoria Junior

3ª Gaia Leone categoria Senior

3° Mosè Gallino categoria Cadetti

1° Giacomo Baldasso categoria Cadetti

Gli altri piazzamenti: Gallino Amos 21° categoria Ragazzi, Gallino Elia 8° categoria Junior, Barbieri Simone 9° categoria Junior, Daceva Luca 4° categoria Cadetti, Macrì Edoardo 5° categoria Cadetti, Bellan Gianluca 8° categoria Senior, Caruso Giada 6ª categoria Cadetti, Lori Laura 4ª categoria Senior, Manni Margherita 6ª categoria Senior.

Bandierine

3ª Gaia Leone categoria Senior

3° Giacomo Baldasso categoria Cadetti

Gli altri piazzamenti: Lori Laura 4ª categoria Senior, Bellan Gianluca 8° categoria Senior, Daceva Luca 7° categoria Cadetti, Campora Samira 4ª categoria Cadetti, Moi Lorenzo 8° categoria Junior.

Frangente:

3ª Gaia Leone categoria Senior

2° Simone Barbieri categoria Junior

2° Giacomo Baldasso categoria Cadetti

Gli altri piazzamenti: Cotza Melissa 12ª categoria Ragazzi, Gaviraghi Beatrice 35ª categoria Junior, Caruso Giada 4ª categoria Cadetti, Campora Samira 17ª categoria Cadetti, Moi Lorenzo 4° categoria Junior, Scopelliti Samuele 14° categoria Junior, Gallino Elia 17° categoria Junior, Bellan Gianluca 9° categoria Senior, Leone Davide 11° categoria Senior, Gallino Amos 32° categoria Ragazzi, Manni Margherita 7ª categoria Senior.

Tavola

1° Giacomo Baldasso categoria Cadetti

2ª Laura Lori categoria Senior

3ª Gaia Leone categoria Senior

3ª Melissa Cotza categoria Ragazzi

Gli altri piazzamenti: Manni Margherita 7ª categoria Senior, Campora Samira 8ª categoria Cadetti, Caruso Giada 13ª categoria Cadetti, Macrì Edoardo 7° categoria Cadetti, Daceva Luca 11° categoria Cadetti.

Oceanman

Baldasso Giacomo 7° assoluto

Staffetta Torpedo

1ª Leone – Caruso – Campora – Lori categoria Senior

2ª Baldasso – Daceva – Macrì – Gallino M. categoria Cadetti

3ª Moi – Barbieri – Leone – Bellan categoria Senior

Staffetta Tavola

3ª Moi – Gallino E. categoria Junior

3ª Daceva – Gallino E. categoria Cadetti

1ª Leone G. – Lori categoria Senior

2ª Bellan – Baldasso categoria Senior

Gli altri piazzamenti: Gaviraghi – Cotza 6ª categoria Junior.

Staffetta mista Ocean lifesaver Assoluta

4ª Leone G. – Lori – Macrì – Bellan

Le ottime prestazioni di tutti gli atleti hanno portato la squadra a concludere la manifestazione al terzo posto della classifica generale per società.

Il gruppo ha voluto dedicare la coppa al compagno Lorenzo Moi che durante l’ultima prova individuale della domenica ha subito un bruttissimo infortunio che lo ha costretto a un intervento chirurgico al gomito destro, fratturato.