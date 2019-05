Genova. Dopo oltre un anno di chiusura, legata sia a polemiche sulle vecchia modalità di gestione sia al totale ripensamento degli spazi e dell’illuminazione, ha riaperto oggi al pubblico il museo di arte contemporanea Villa Croce a Genova. Rispetto al passato, la novità principale, è l’esposizione della collezione permanente, un patrimonio di oltre 4000 opere raccolte in 30 anni di vita e che presenta una variegata quantità di artisti tra cui anche Lucio Fontana, Osvaldo Licini e Alberto Magnelli.

Inoltre, insieme alla riapertura, si è svolta anche l’inaugurazione dell’evento espositivo “Art Spaces”, curato dal Sandro Parmiggiani e sostenuta da Amiu e che vede 52 artisti italiani e stranieri misurarsi sul tema della denuclearizzazione, riutilizzando alcuni bidoni per il trasporto di scorie. A villa Croce riapre anche la biblioteca, che potrà essere utilizzata da studenti e non solo, nasce un laboratorio dedicato ai bambini, mentre l’Accademia ligustica di belle arti gestirà una project room per le creazioni dei giovani artisti.

Sul futuro del museo, che sarà aperto dal venerdì alla domenica, gratuitamente (mentre la biblioteca aprirà dal lunedì al venerdì) restano molte incognite. Ancora non esiste una programmazione di mostre, anche di calibro internazionale, né all’orizzonte è il ritorno di un curatore. L’assessore alla Cultura del Comune di Genova Barbara Grosso rassicura: “Esiste un progetto a lungo termine per Villa Croce, da oggi ai prossimi anni, al quale stiamo lavorando, naturalmente ci sarà la necessità di nominare un curatore che dovrà pensare come riempire questi spazi di eventi e opere, ma stiamo ancora ragionando su come dovrà essere scelto”.

In occasione della riapertura nelle sale del museo un concerto di musica classica: il violoncellista Roberto Trainini eseguirà brani di Paganini, Bach e Hindemit.

Orari. Il museo sarà aperto, gratuitamente, nei giorni di venerdì (14-18), sabato e domenica (dalle 10 alle 18). La biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. I laboratori didattici possono avvenire su prenotazione alla mail psacchetti@comune.genova.it