Genoa, nominato l’advisor per la cessione della società

Genova. Tre righe di comunicato stampa, pubblicate sul sito ufficiale del Genoa, che potrebbero mettere fine, almeno per il momento, alla protesta dei tifosi in un momento chiave per non retrocedere.

La Società dichiara di aver conferito mandato ad Assietta spa, società di consulenza finanziaria specializzata in corporate finance, quale advisor per la cessione della Società.

Nel comunicato viene aggiunto che, a supporto del processo di vendita, l’advisor verrà anche affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali. Di cui però non viene dichiarato il nome.

La nomina dell’advisor era una delle richieste emerse durante la riunione alla sala chiamata del porto, in cui i sostenitori dei rossoblù avevano deciso di proseguire lo “sciopero” del tifo e di non entrare allo stadio per costringere la proprietà a mettere in campo una reale volontà di cedere il Genoa.