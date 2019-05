Genoa, la Nord vota per sospendere lo sciopero del tifo: allo stadio contro il Cagliari per la salvezza

Genova. Alla fine sono stati di più i tifosi rossoblù, abbonati alla gradinata Nord, che hanno scelto di tornare a tifare il Genoa allo stadio, già a partire da questo sabato, contro il Cagliari, in quella che sarà a tutti gli effetti (anche se non necessariamente per la matematica, per ora) una sfida salvezza.

La votazione è avvenuta questa sera alla Sala chiamata del porto, a Genova, durante l’assemblea convocata dalla tifoseria organizzata con un comunicato, appena ieri mattina.

La scelta è stata fatta con una votazione palese. Chi, tra i presenti, era per proseguire con lo sciopero del tifo avrebbe dovuto collocarsi in un’ala del salone, viceversa chi avesse preferito tornare a sostenere la squadra in gradinata, avrebbe dovuto spostarsi dalla parte opposta. La maggioranza ha deciso di sospendere lo sciopero. Anche se è stato ribadito come la tifoseria organizzata continui a osteggiare la presidenza e la proprietà di Enrico Preziosi.

Quindi sabato alle 18 al Ferraris, contro il Cagliari, il Grifone potrà contare sui propri supporter. Il match successivo sarà contro la Fiorentina, in trasferta.