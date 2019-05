Genoa ko ed è retrocessione in Serie C

Finisce nel peggiore dei modi la prima stagione del Genoa Women che al “Sivori” di Sestri Levante si arrende alla maggior fame della Novese, che passa con il minimo scarto grazie alla marcatura di Maria Speranza Levis al 67° con una rete sottomisura sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Le rossoblù sono state in gara per tutta la partita, ma alla fine le insicurezze, i dubbi e le fragilità di una squadra che ha lottato per tutta la stagione per cercare di uscire dalle zone basse della classifica.

Per la verità le ultime prestazioni erano state incoraggianti, ma è bastata la rete della bomber Levis per far crollare un gruppo che dovrà ora fare i conti con una situazione tutta da vedere per la prossima stagione in Serie C dove ritroverà le Campomorone Ladies che invece partiranno per un’annata da protagoniste. La gara è stata equilibrata con un’occasione per parte nella prima frazione con Cama che si è vista chiudere lo specchio dall’ottima reazione del portiere biancoceleste.

Tanta amarezza, ma anche la consapevolezza di avere un gruppo ben più forte di quanto non dica il finale di stagione. Restano da vedere le intenzioni della società per quanto riguarda strutture ed organico, particolare non secondario in una realtà non semplice come il calcio femminile.