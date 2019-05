Galleria Mazzini, apre nuova sede di Aci. Uffici già operativi

Genova. Dopo anni di assenza, apre una delegazione Automobile Club (ACI) in centro a Genova: siamo in Galleria Giuseppe Mazzini, al 27R che torna essere quindi ricettiva per le nuove aperture.

“Questa scelta, condivisa in una attività di pianificazione durata oltre un anno con la Direzione Aci Genova – scrivono in una nota stampa dall’Aci – rientra nel desiderio di partecipare attivamente al rilancio di quell’identità commerciale che il Centro della Ns Città ha perso via via nel corso degli anni”.

“In quest’ottica abbiamo deciso di ripartire proprio dal “salotto di Genova” certi di poter contribuire, per quanto ci compete, ad una crescita in termini di Servizi ed offerta necessaria più che mai al cuore pulsante della nostra città”.

L’attività è ufficialmente aperta ed operativa ma l’inaugurazione ufficiale non è stata ancora fissata”.