Fratelli d’Italia Genova risponde alla chiamata di Giorgia Meloni e sarà in piazza a Napoli

Genova. Al raduno di piazza che Fratelli d’Italia organizza domenica prossima a Napoli ci sarà anche una delegazione di Genova. “Questa manifestazione di piazza è importante per far vedere che esiste una larga parte dell’opinione pubblica Italiana che crede nell’Europa dei Popoli e non in quella dei burocrati” commenta Ubaldo Borchi, candidato nel partito della Meloni per le Europee nella circoscrizione nord ovest. “Questa chiamata è importante e ci porta a un viaggio lungo come lungo – continua – è il percorso che ci porterà a cambiare questa Europa, ma non ci spaventa ne l’uno ne l’altro ed anche Genova risponde alla chiamata che Giorgia stessa verrà a fare qui da noi venerdì prossimo”.

Fratelli d’Italia si è presentato a queste elezioni Europee con 15 proposte “per cambiare gli assetti dell’Europa cambiandone il paradigma dall’Europa dei mercati finanziari a quella dei mercati rionali, dall’Europa della sovranità limitata a quella della sovranità acclarata, per avere un’Europa migliore e più vicino alle persone ed ai loro bisogni”, si legge in una nota del partito.

In questa manifestazione di Napoli si riaffermeranno questi principi e questi punti dimostrando che il partito di Giorgia Meloni non è contro l’Europa, “ma anzi ne è convinta sostenitrice. La presenza Ligure – conclude Borchi – è anche un modo per ricambiare l’affetto e la costante e continua presenza di Giorgia Meloni a Genova ed in Liguria una terra che ha più volte dimostrato di amare e a cui tiene, come ha ampiamente dimostrato anche dopo i tragici fatti che 9 mesi fa hanno colpito la nostra terra”.