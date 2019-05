Fossa Olimpica: i vincitori della prima prova del campionato regionale

Genova. Domenica 28 aprile è iniziato il campionato regionale ligure di tiro al piattello, specialità Fossa Olimpica.

Il campionato si svolge su tre prove di 100 piattelli ognuna (valide le migliori due), con finale in programma domenica 7 luglio a Ventimiglia. I migliori potranno accedere alla fase nazionale, che assegnerà il titolo di campione italiano per ciascuna categoria e qualifica. Sicuramente è il massimo appuntamento per lo sport tiravolistico regionale ed il più sentito dai tiratori.

Le sedi di gara sono state il Tav Genova per le Terze Categorie ed i Veterani e il Tav Albenga per le Seconde Categorie e i Master. Presenti, a Genova, il delegato regionale Francesco Ciocca e, ad Albenga, il coordinatore Carlo Genesio, coadiuvati dai direttori di tiro.

Di seguito i podi.

Seconda Categoria

1° Fazio Giovanni (Tav Ventimiglia)

2° Navarra Francesco (Tav Albenga)

3° Marcinò Andrea (Tav Albenga)

Terza Categoria

1° Novello Michele (Tav Albenga)

2° De Lucchi Massimo (Tav Genova)

3° Ferraris Massimo (Tav Genova)

Veterani

1° Borla Giorgio (Tav Genova)

2° De Zerega (Tav Genova)

3° Mangolini Edoardo (Tav Genova)

Master

1° Ravera Giorgio (Tav Albenga)

2° Rebella Valter (Tav Cairo)

3° Di Cesare Guido (Tav Albenga)

Prossimo appuntamento domenica 2 giugno, sempre sui campi di Tav Genova e Tav Albenga, ma a categorie e qualifiche invertite.