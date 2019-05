Foce, prende fuoco laboratorio di un negozio. L’intervento dalla finestra dei Vigil del Fuoco

Genova. Questa notte i vigili del fuoco di Genova est sono dovuti intrveniere in via Barabino per l’incendio di un negozio, avvisati da alcuni residenti della zona.

Gli abitanti hanno notato del fumo uscire da una finestra, che poi si sarebbe appurato essere quella relativa al laboratorio posto nella parte posteriore dell’esercizio.

L’incendio è stato messo sotto controllo attaccandolo da due finestre poste sul retro. Successivamente si è verificato il minuto spegnimento. Le cause sono in via di accertamento, non si registrano feriti di sorta.