Finita l’allerta gialla riapre via Fillak, domani il quarto ingresso degli sfollati

Genova. È stata riaperta al traffico poco dopo le 15.00 via Fillak, che questa mattina era stata chiusa in via precauzionale dopo che, forse a causa del vento molto forte, si erano attivati i sensori di sicurezza collocati sulla sommità delle pile 10 e 11 nella zona est del Ponte Morandi.

La strada, che era stata intercetta al transito alle ore 8.00 è stata quindi riaperta anche che, come già deciso dopo l’emanazione dell’a.lerta, restano sospesi gli ingressi degli sfollati nelle abitazioni.

Operazione rinviata, quindi, a domani e a martedì quando gli abitanti degli appartamenti che saranno demoliti dovrebbero poter entrare, per l’ultima volta, nelle proprie case prima che queste vengano abbattute.