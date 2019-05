Fibromialgia, Regione Liguria alla caccia di fondi ministeriali per un progetto di ricerca

Genova. La Liguria è l’unica Regione italiana ad aver proposto al ministero della Salute di attivare un progetto scientifico sulla fibromialgia nell’ambito del ‘Bando della ricerca finalizzata’ del ministero della Salute.

Lo annuncia la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, pochi giorni dopo la Giornata internazionale della Fibromialgia e alla vigilia di un dibattito in programma domani a Genova organizzato da Assoutenti Liguria e dal Comitato per il riconoscimento della fibromialgia.

“Il bando – spiega l’assessore – prevede che siano almeno tre le Regioni a manifestare interesse per una delle tematiche proposte per avviare la progettualità, tra cui c’era anche la fibromialgia. A fronte dell’assenza di altre proposte sulla fibromialgia, ho scritto personalmente al ministero per evidenziare che, qualora si ritenga opportuno finanziare tale tematica, la Liguria sarebbe sicuramente attiva nel proporre progettualità di interesse scientifico, con l’obiettivo di avviare un’indagine nazionale coordinata dalla Liguria e realizzare sul nostro territorio un centro specializzato per la diagnosi di questa sindrome e per l’individuazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per i pazienti in grado di costituire un modello per un percorso di standardizzazione su tutto il territorio nazionale”.

La fibromialgia è una sindrome reumatica definita la ‘malattia invisibile’ perché i pazienti hanno un aspetto sano e difficilmente ricevono una diagnosi, in quanto molto spesso questa sindrome non è neppure riconosciuta. Si stima che solo in Italia dal 3 ai 4 milioni di persone, per la maggior parte donne: l’Oms l’ha definita come una “limitazione o perdita derivante da un’alternanza della capacità di eseguire un’attività nella maniera o nel range considerato normale per un essere umano”. Ne consegue la necessità di terapie volte sia a ridurre il dolore sia a migliorare l’autonomia dei pazienti attraverso la riduzione della progressiva disabilità. Il trattamento della fibromialgia richiede un intervento multidisciplinare, tra i temi al centro del progetto ligure.