Festa della mamma, tornano le azalee Airc per la lotta contro il cancro: ecco dove a Genova e dintorni

Genova. Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna in tutta Italia L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, fiore simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Da trentacinque anni le piante di azalea sbocciano per portare nuova linfa al lavoro dei ricercatori impegnati a rendere queste forme di cancro sempre più curabili.

Dai grandi centri urbani ai piccoli comuni di provincia, ventimila volontari AIRC scenderanno in circa 3.700 piazze per dare continuità ai progressi della ricerca.

Ecco le piazze a Genova e provincia:

BOLZANETO – Piazza Rissotto

CAMPOMORONE – Piazza Marconi

CERTOSA – Piazza Petrella

GENOVA – Basilica N.S. Assunta (Carignano)

GENOVA – P.za San Lorenzo

GENOVA – Corso Italia (Boccadasse Chiesa Sant’Antonio)

GENOVA – P.zza G. Villa (Castelletto) ALTEZZA CARREFOUR

GENOVA – Piazza Martinez (I Giardini)

GENOVA – C.so De Stefanis – Villa Piantelli

GENOVA – Via Lagustena (Chiesa S.Martino D’Albaro)

GENOVA – Via V Maggio (Sportiva Sturla)

GENOVA – VIA XX SETTEMBRE ALTEZZA MERCATO

ORIENTALE

GENOVA – SAGRATO CHIESA S. TERESA – ALBARO

GENOVA – PIAZZA DE FERRARI – DA CARLO FELICE

NERVI – Il Porticciolo

NERVI – Piazza Pittaluga

PEGLI – Il Lungomare Hotel Puppo

PEGLI – Chiesa di S. Antonio

PONTEDECIMO – Piazza della Chiesa

PONTEDECIMO – Giardini Soave

PRATO – Piazza Suppini

PRIARUGGIA – Via V Maggio

SAMPIERDARENA – Via Cantore, ang. Sottopasso Montano

SESTRI PONENTE – Via Sestri dal Comune

VOLTRI- Piazza Gaggero

ARENZANO – PIAZZA XXIV APRILE

BUSALLA – PORTICI VITTORIO VENETO

CAMPOMORONE – PIAZZA MARCONI

CASELLA – PIAZZA XXV APRILE

FONTANAROSSA – BAR CARLETTO

FONTANIGORDA – PIAZZA DELLA CHIESA

MASONE – BASILICA DI MASONE

MIGNANEGO – LOCALITA’ VETRERIE

MONTOGGIO – PIAZZA BALILLA

PROPATA – MACELLERIA MUZIO

RONCO SCRIVIA – CORSO ITALIA

ROVEGNO – PIAZZA DEL COMUNE

S. BARTOLOMEO – VIA GALLINO

SARISSOLA – PIAZZA PINAN

SARISSOLA – CENTRO COMM.LE “LE PIANE”

SAVIGNONE – PIAZZA DELLA CHIESA

TORRIGLIA – COOP. LA TORRIGLIESE

OTTONE (PC) – PIAZZA DELLA VITTORIA

BOGLIASCO – PIAZZA XXVI APRILE

CHIAVARI – PIAZZA NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO

RAPALLO – Piazza Cavour

RECCO – PIAZZA DEL COMUNE

S. MARGHERITA LIGURE – BASILICA S. MARGHERITA

SESTRI LEVANTE – CROVERDE E BAR COLOMBO CORSO CENTRALE

SORI – PORTICI DI VIA STAGNO

Nell’ultimo triennio AIRC ha messo a disposizione dei ricercatori più di 32 milioni di euro per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi. Un impegno straordinario per affrontare queste neoplasie che solamente lo scorso anno in Italia si stima abbiano colpito 68.300 donne*.