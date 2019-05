Expo Fontanabuona, il Pd alla Regione: “Salvare la 35esima edizione della campionaria”

Genova. “Cosa intende fare la Giunta regionale per salvare la 35esima edizione dell’Expo Fontanabuona?”. Lo chiede con un’interrogazione appena depositata il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Ambiente Luca Garibaldi.

“Le notizie pubblicate negli ultimi giorni – spiega l’esponente del Pd – sono allarmanti: l’edizione di quest’anno dell’Expo potrebbe saltare. E visto che parliamo di una manifestazione fondamentale per lo sviluppo e la promozione delle attività della Val Fontanabuona sarebbe importante che la Giunta ligure intervenisse per garantirne lo svolgimento”.

“I problemi, come è stato ribadito dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese – continua Garibaldi – sono ancora una volta di tipo economico e logistico. La Val Fontanabuona non può perdere la sua Expo. Servono risposte in tempi rapidi”.