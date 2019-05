Expo delle Meraviglie, a palazzo San Giorgio torna la mostra sull’esposizione internazionale di Genova

Genova. Si inaugura martedì 21 maggio alle 12 a Palazzo San Giorgio la mostra “L’Expo delle meraviglie – 1914 L’Esposizione Internazionale di Genova”.

Dopo il primo allestimento del 2015 al palazzo della Borsa, visitato da oltre ventimila persone, la mostra della Fondazione Ansaldo, curata dal giornalista e scrittore Massimo Minella, torna adesso a Palazzo San Giorgio con un layout completamente rinnovato nel percorso espositivo e un nuovo libro catalogo edito da De Ferrari a corredo dell’esposizione.

Le immagini e i testi esposti ripercorrono la storia di questo grande evento uscito rapidamente dalla memoria di Genova, complice lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, e che ora rivive attraverso i suoi padiglioni espositivi firmati dall’architetto Gino Coppede’ e le opere innovative presentate per la prima volta in Italia come la monorotaia Telfer, costruita sull’acqua in soli cento giorni e che collegava il porto con l’area espositiva e la prima funivia in verticale per passeggeri che dall’Expo saliva fino alla spianata di Carignano.

Dopo i saluti di Raffaella Luglini, presidente della Fondazione Ansaldo, e di Giuseppe Zampini, amministratore delegato di Ansaldo Energia, ci sarà un videomessaggio di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Massimo Minella sintetizzerà poi i temi salienti dell’Esposizione, contestualizzati nella storia della città, prima delle conclusioni di Paolo Signorini, presidente dell’autorità di sistema del Mar Ligure Occidentale.

A seguire, nella Sala delle Compere, ci sarà l’inaugurazione della mostra che resterà aperta fino al 15 giugno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato dalle dieci alle 14.