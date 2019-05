Evento sui diritti collegato al Liguria Pride, la direzione generale di Tursi “diffida” il Municipio Ponente: “Non può patrocinarlo”

Genova. Nuova polemica a Tursi dopo quella relativa alle ‘piazze’ per i comizi elettorali. Questa volta al centro dello scontro c’è il Liguria Pride o, meglio, un’iniziativa collaterale che si svolgerà questo venerdì nel municipio Ponente e rispetto alla quale il municipio stesso ha dato il suo patrocinio.

Un evento simile lo scorso anno – pur senza il patrocinio del Comune di Genova al Pride- era stato patrocinato dal Municipio e si era regolarmente svolto.

Oggi invece lo stesso Municipio ha ricevuto una lettera di diffida da parte della direzione generale del Comune di Genova, dal proseguire nel patrocinare un evento chiamato “Diritti a Ponente: Omofobia, diritti civili e il senso della Democrazia”. La motivazione è che essendo un tema – i diritti – che travalica i confini del Municipio, non sarebbe legittimo per il Municipio patrocinare l’evento.

A denunciare l’accaduto sono unitariamente i gruppi consigliari del centro sinistra del Municipio ponente, del Comune di Genova e della Regione Liguria (Pd, Lista Crivello, A Sinistra)

“Una diffida paradossale – dicono in una nota unitaria – come se il tema dei diritti civili, della discriminazione e della democrazia avesse dei confini all’interno dei quali sarebbe legittimo parlarne e non riguardasse invece ogni cittadino e ogni persona umana in quanto tale”.

Il Municipio – spiegano i consiglieri che hanno letto la diffida – sarebbe “reo” di rompere l’armonia del Comune in quanto il Comune non ha patrocinato eventi simili: si tratterebbe in questo caso di una sorta di processo alle intenzioni politiche – e non tecniche – perché come noto gli stessi organizzatori non hanno quest’anno richiesto il patrocinio al Comune, e quindi su quale base si valuterebbe questa “armonia”?”

Oggi di questo si discuterà in Municipio: “Sosterremo al Consiglio di Municipio di oggi alle ore 14 la scelta del Presidente Claudio Chiarotti e della maggioranza municipale di confermare il patrocinio. Ci auguriamo che anche il Sindaco di Genova prenda le distanze dalla nota del Direttore Generale e voglia sostenere l’autonomia e la scelta legittima del Municipio di patrocinare un evento sui diritti umani e la democrazia”.

Sullo stesso tema interviene nanche il parlamentare europeo del Pd Brando Benifei: “Non c’è niente da fare – dice – la destra italiana e ligure è semplicemente allergica ai diritti e alla libertà delle persone. L’estremismo conservatore sta contaminando anche i cosiddetti moderati. Qui si inserisce l’ennesima scellerata decisione del Comune di Genova di diffidare il municipio Ponente dal patrocinare la manifestazione “Diritti a Ponente: omofobia, diritti civili e il senso della democrazia”. E aggiunge: “È un atto gravissimo contro una manifestazione che difende la dignità e i diritti delle persone”.