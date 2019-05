Europee, Zingaretti a Genova per chiudere la campagna ligure. Al Carlo Felice alle 15,30

Genova. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti domani – venerdì 24 maggio – chiude a Genova la campagna genosvese per le elezioni europee 2019 con un intervento che si terrà all’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice alle ore 15,30.

Dopo il tour che lo ha portato in giro per le città italiane, il nuovo segretario dem prova quindi a dar supporto al partito genovese e ligure, oggi all’opposizione sia in Regione che in Comune.

Saranno presenti anche altri esponenti del partito ligure, con dibattito, e possibilità di incontrare i candidati.