Europee: Roberto Fiore (Forza Nuova) a Genova questo sabato

Genova. Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, sarà a Genova questo sabato.

Il leader della formazione politica di estrema destra sarà ospitato dall’Hotel Rex di via De Gaspari.

Dalle 11 incontrerà i militanti e la stampa nell’ambito della campagna elettorale per le prossime elezioni europee. Roberto Fiore è il capolista nella circoscrizione del Nord Ovest. Sono 14 i candidati in tutto, di cui solo uno nato in Liguria, ad Ameglia (Andrea Moretti).