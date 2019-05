Europee, la Lega sfonda nel Tigullio e si prende anche Portofino

Il simbolo potrebbe essere Portofino, la perla della riviera Ligure, da sempre roccaforte di Forza Italia. Un cambio di bandiera con numeri da capogiro: la Lega si prende il 50% delle preferenze e il triplo dei voti del partito di Silvio Berlusconi, che si ferma al 16,67%. Davanti al Pd che chiude al 7,58% alla pari dei 5 Stelle e di Fratelli d’Italia.

Anche nel resto del Tigullio si conferma la vittoria della Lega danti al partito democratico in tutti i Comuni del levante della provincia. Le percentuali non sono bulgare come accaduto nel savonese, dove in alcuni comuni la Lega ha superato anche il 60%, ma comunque sempre saldamente sopra il 30%, come a Santa Margherita Ligure 35% contro il 20% del Pd.

Risultato simile anche a Rapallo, Recco e Chiavari dove il partito di Salvini viaggia tra il 33% e il 37% con il partito di Zingaretti fermo a intorno a quota 20%.

La Lega si prende anche Sestri Levante per poco più di 200 voti, ovvero 31%, contro il 29,12% del Pd.

Tutto il dettaglio dello scrutinio nel genovese è nel nostro speciale.