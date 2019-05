Albenga. Tappa nel savonese, per la campagna elettorale, per il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Doppio blitz in chiave Europee e in chiave Amministrative (si vota ad Albenga e Pietra Ligure) e tante parole di prospettiva e fiducia nei candidati. Salvini ha rilasciato ai microfoni di IVG.it, una manciata di minuti di intervista prima di tenere il suo comizio sul palco allestito per l’occasione in piazza del Popolo.

Alle elezioni europee la Lega, per la Liguria, schiera il genovese Marco Campomenosi e l’ingauna Cristina Porro. Il vicepremier non sembra avere dubbi sull’esito positivo delle consultazioni elettorali comunitarie: “Le possibilità di portare due liguri a Bruxelles? Cento su cento, senza dubbio. A patto, ovviamente, che i liguri votino ‘ligure’ il prossimo 26 maggio: si tratta di un’opportunità unica”.

“Conosco Matteo Salvini da tanti anni. Ho avuto l’onore di lavorare con lui a Bruxelles e ancora oggi ci confrontiamo spesso sulle idee che la Lega porta vanti da tempo sull’Europa. Tanti anni fa non siamo partiti da Bruxelles con idee così critiche e negative, ma oggi l’Europa si sta condannando all’autodistruzione: può salvarsi solo grazie a persone come Matteo Salvini. La Lega è forte e sono sicuro che il 26 maggio eleggerà molto parlamentari europei”, ha concluso Marco Campomenosi.