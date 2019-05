Genova. Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, hanno così la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive, con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.

Rappresentano un’occasione unica, nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive, avendo così la possibilità di orientarsi ed avviarsi allo sport

Gli Educamp si svolgeranno nel mese di giugno e luglio, quattro in formula city direttamente gestiti dal CONI e nove, sempre in formula city, in convenzione con associazioni sportive dilettantische (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD) che utilizzano il brand del CONI.

La Giornata nazionale dello sport 2019 sarà, come consuetudine, la prima domenica di giugno. Si tratta di una grande manifestazione aperta a tutti che si svolge contemporaneamente sul territorio nazionale ed è rivolta a chi ama e pratica lo sport e alla promozione di numerose discipline sportive. Quest’anno il tema conduttore della manifestazione è “Tutta l’energia dello Sport”.