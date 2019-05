Epifenomeno Atmosferico, il viaggio e i monti nell’opera di Nicolaucich

Genova. Venerdì 31 Maggio 2019 dalle 18.00, PRISMA Studio presenta Epifenomeno Atmosferico, progetto grafico-editoriale dell’artista friulano Pietro Nicolaucich, illustratore e scrittore.

L’inaugurazione sarà accompagnata da un reading di alcuni versi tratti dall’omonimo progetto cui seguirà una conversazione con l’artista. Nel 2008, presso Campanotto Editore ha pubblicato La misura dell’abisso; come illustratore ha collaborato con importanti brand come Bompiani, Focus, Moschino, Sisley, Benetton, Audi, Nike.

Epifenomeno Atmosferico è un progetto artistico che si ispira al tema del viaggio, è un percorso narrativo che prende vita dall’immaginario della montagna, nello specifico dalle montagne del Friuli in cui l’artista è nato e alle quali è di recente tornato dopo undici anni trascorsi nel clamore di Milano.

In una terra di confine tra Italia, Austria e Slovenia – luogo denso di memoria, dall’identità complessa e affascinante – Nicolaucich ha maturato il proprio stile. L’atmosfera che caratterizza le sue illustrazioni si costruisce attraverso la sinergia di due dimensioni: il ricordo, la memoria dell’infanzia trascorsa nei boschi e la letteratura, comprendente i grandi autori classici d’avventura come Conrad, Verne, Stevenson, London, Kipling e Salgari, i capisaldi della letteratura per l’infanzia come Grahame, Sendak, Milne e J.M. Barrie, il realismo magico di Calvino, Buzzati e Borges, fino ai contemporanei inglesi del genere fantastico come Neil Gaiman e Alan Moore.

“Le nove tele in acrilico, che compongono Epifenomeno Atmosferico, sono nate da un’immagine sopraggiunta all’artista nel corso di una camminata in montagna – scrive Margherita Merega, che ha portato il progetto dell’artista friulano a Genova e curato la mostra – Era una giornata velata e il cielo era tanto pallido da confondersi con la neve. Da un primo lavoro nacque istintivamente l’impulso di articolare la narrazione, di estenderla ad una successione di lavori in cui si tracciava un futuro apocalittico siderale, dove una spedizione di esploratori affronta le montagne alla ricerca di un leggendario deserto riparato dai ghiacciai. Poi vennero i versi, la scrittura ad accompagnare le immagini, ad aggiungere un valore metaforico, ad aprire ulteriori letture”.