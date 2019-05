Genova. La Virtus Entella, che ha riconquistato sul campo la serie B al termine di un campionato intenso, è stata premiata questa sera dalla Regione Liguria con una targa consegnata dal Presidente e dall’Assessore allo Sport.

Era presente l’intera squadra accompagnata dal Presidente Antonio Gozzi e dall’allenatore Roberto Boscaglia. “La vittoria della Virtus Entella – ha detto l’assessore allo sport Ilaria Cavo – è un’affermazione in pieno spirito ligure, una storia di tenacia e determinazione. Questi ragazzi, e la loro società, partendo da una situazione non facile ci hanno creduto, hanno fatto squadra e hanno fatto vedere grande gioco sul campo: sono un modello un riferimento per tutti i giovani che credono nel valore dello sport, anche in discipline diverse dal calcio”.

“Mi auguro che la Liguria tra qualche ora possa ancora giocarsi un derby in serie A e non solo in serie B” ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della cerimonia commentando la sfida salvezza del Genoa in programma domenica a Firenze, ultima di campionato. Anche da parte del presidente dell’Entella Antonio Gozzi arriva un messaggio di sostegno ai rossoblu: “Io spero che il Genoa si salvi perché non è nell’interesse di nessuno che Genova abbia solo una squadra in Serie A”. E il numero uno dell’Entella svela il suo sogno: “Vorrei fare due derby nella massima serie”.