Elezioni europee: stasera dibattito a Genova con candidati Lega, M5S, Pd e +Europa

Genova. L’Associazione “La Supernova”, con il Gruppo Giovani Riuniti Genova ha organizzato un dibattito cittadino aperto a tutti tra candidati di partiti diversi alle elezioni europee, che si terrà questa sera, 16 maggio alle 21 all’ex Abbazia di San Bernardino in Salita San Bernardino (piazza del Carmine). L’evento è organizzato in collaborazione con Soprattutto Europa e StavoltaVoto.eu.

Parteciperanno Marco Campomenosi per la Lega, Eleonora Evi per il Movimento 5 Stelle, Brando Benifei per il Partito Democratico e Giulia Pastorella per +Europa.

Il dibattito ha già alcuni temi in scaletta: tre proposte forti per l’Europa di domani, regolamento di Dublino, bilancio europeo, blocco di Visegrad ed Europa dell’Est, politica estera comune, mentre nella fase finale vi saranno alcune domande inviate dal pubblico sulla pagina Facebook dell’associazione.