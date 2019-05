Elezioni Europee, Senarega (Lega): “Risultato oltre le aspettative, con alleati avanti sulla strada tracciata”

Genova. Il consigliere regionale e capogruppo della Lega Franco Senarega commenta il risultato elettorale che ha visto alle europee la Lega diventare primo partito in Italia e in Liguria (con il 33,8%). “Siamo soddisfatti del risultato, che va anche oltre le aspettative”. Gli attacchi delle ultime settimane, confida Senarega, avevano messo in allarme il partito per possibili danneggiamenti alle urne, ma non è andata così.

“Il centrodestra è trainato dalla Lega, manteniamo un’alleanza forte nelle amministrazioni, andremo avanti così perché il lavoro paga e i risultati non si consolidano senza proseguire sulla strada già tracciata”.

In chiave elettorale per ora nulla cambia, fa sapere Senarega: “Non affrontiamo il discorso della candidatura delle regionali, noi ci confrontiamo sui programmi, sui temi cari alla Lega, come l’autonomia e l’occupazione”.

Sul Pd primo partito a Genova Senarega commenta: “La coalizione di centro destra è sempre avanti, c’è ancora tanto tempo in vista delle amminstrative, lavoreremo per colmare quanto lasciato per strada. Occorre tenere conto che Genova ha subito grandi problemi quest’anno, ci sono state risposte importanti, non si poteva fare molto di più”.