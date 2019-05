Elezioni Europee, alle 19 l’affluenza a Genova in leggero aumento rispetto al 2014

Genova. E’ stata del 46,75% l’affluenza registrata ai seggi in provincia di Genova alle 19, in leggero calo rispetto alle elezioni Europee del 2014 (45,52%). Percentuale più bassa rispetto al dato regionale (48%) ma più alta di qualche punto rispetto alla media nazionale, ferma al 42%.

Nel territorio del Comune di Genova l’affluenza alle 19 è stata del 45,44%, contro il 43,75% del 2014, per quanto riguarda la precedente tornata delle Europee.

Nei 43 comuni del genovesato dove si vota anche per le amministrative la percentuale è leggermente più alta. Alle 19 era del 52,11%. Tra i Comuni più partecipativi alle urne, al momento, Campoligure, Crocefieschi, Montebruno, Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto, tutti sopra il 60%. La percentuale più bassa (30% alle 19) a Tiglieto.

C’è tempo per votare fino alle 23. Dopo quell’ora inizierà lo spoglio per le Europee, domani alle 14 quello per i Comuni.