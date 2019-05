Elezioni Europee, alle 12 sul territorio di Genova affluenza al 19%

Genova. Per le elezioni Europee 2019 l’affluenza alle urne registrata alle ore 12 in provincia di Genova si attesta attorno al 19,70%, sostanzialmente in linea con le ultime elezioni europee (2014, 19,42%).

Anche il dato definitivo su Genova Comune, 19,04 contro il 18,65 del 2014, non vede troppi scostamenti rispetto alla precedente tornata elettorale.

Si vota fino alle 23. Da ricordare che in 43 su 67 Comuni del territorio genovese si vota anche per le amministrative, ovvero per il rinnovamento del sindaco.

A Santo Stefano D’Aveto, alle 12, aveva già votato il 39% degli aventi diritto, a Portofino solo il 10% per citare soltanto i comuni con la massima e minima affluenza.