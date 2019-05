Elezioni europee 2019, anche a Genova affluenza in leggero calo rispetto al 2014

Genova. L’affluenza definitiva alle elezioni Europee 2019 nel territorio della provincia di Genova si attesta al 60%, in calo di quattro punti percentuali rispetto al dato del 2014.

Nel territorio comunale genovese, dato più basso 55,06. Anche in questo caso c’è stato un leggero calo. Il dato genovese è più basso persino della media nazionale.

Più alta l’affluenza per i 43 comuni genovesi dove si votava anche per le amministrative: 63%, comunque in calo di 4 punti percentuali rispetto all’ultima tornata. Gorretto, Crocefieschi e Montebruno, tutti piccoli comuni, quelli dove la percentuale è stata più alta, sfiorando l’80%.