Eccellenza, Play-out: Sammargheritese sconfitta, primo round all’Albenga (2-0)

Albenga. Eccellenza. Spareggio play-out, gara di andata. L’Albenga supera 2 a 0 la Sammargheritese, a segno Calcagno su rigore e Praino. (In avvio si segnala anche un palo colpito da Mela).

180′ per mantenere la categoria. Gli ingauni, giunti terzultimi in campionato con 32 punti, erano reduci dalla sconfitta contro la Rivarolese (1-4), seguita da strascichi con la tifoseria, che hanno portato alle dimissioni dell’allenatore Delfino. La società ha risposto, affidando la panchina a Caredda (optando quindi per una soluzione ‘interna’) e chiamando a raccolta i propri sostenitori (oggi ingresso gratuito). I levantini Orange sono arrivati un punto sopra (33) e nell’ultima partita della stagione hanno battuto 4 a 0 il già retrocesso Valdivara 5Terre. In caso di parità nel computo si salveranno in virtù del migliore piazzamento. Domenica prossima i genovesi saranno quindi costretti a vincere, almeno con due gol di scarto. All’Albenga potrebbe invece anche bastare una sconfitta di misura.

Tabellino:

Albenga-Sammargheritese 2-0 (28′ “Rig” Calcagno, 45′ Praino)

Albenga: F.M. Rossi, Maxena, Taku, Farinazzo, Cocito, Praino, Barison (70′ Arrigo), Carro Gainza, Mela (90′ Mallamo), Calcagno, Setti (84′ Penino)

A disp.: Scola, Gerini, Patrucco, Mallamo, Costamagna, Alfano, Penino, Arrigo, Caredda. All. Caredda

Sammargheritese: Raffo, Castellucchio, Amandolesi (48′ Cesaretti) , Sanguineti, Maucci, Mortola, Cilia (50′ Del Cielo), Gallio (79′ Privino), Meirotti (55′ Pezzi), Masi, Mehillaj (52′ Calvo)

A disp.: Calori, Guariniello, Virzi, Del Cielo, Ferrari, Privino, Cesaretti, Pezzi, Calvo. All. Camisa

Arbitro: Dasso (Genova). Assistenti: Baldissin (Novi Ligure) e Battiato (Genova)

Note: Giornata nuvolosa e ventosa, con leggera pioggia. Ammoniti: Carro Gainza, Farinazzo (A), Mortola, Amendolesi, Pezzi (S). Angoli 5-6. Nella stagione regolare, il 10 febbraio: Albenga-Sammargheritese 1-1, reti di Mela e Pizzi. Spettatori 250 circa.

Cronaca diretta:

1′ Occasione Albenga. Setti dalla fascia destra, tiro svirgolato. Mela raccoglie nel cuore dell’area e incrociando in girata colpisce il palo. Amendolesi spazza via.

9′ Carro Gainza allarga per Setti, questi chiude il triangolo servendo il compagno all’altezza del dischetto. Destro alto.

13′ Ammonito Mortola.

21′ Carro Gainza dai trenta metri. Amendolesi smorza, Raffo blocca.

27′ Rigore per l’Albenga. Setti, cross basso dalla sinistra. Barisone viene affossato dal Amendolesi nei pressi del limite dell’area piccola. L’arbitro decreta la massima punizione, ammonendo il difensore della Sammargheritese.

28′ Gol Albenga! Calcagno non sbaglia dal dischetto. Tiro centrale e a mezza altezza, Raffo si butta alla sua destra. 1-0.

34′ Ancora locali propositivi. Taku, lungo lancio dalle retrovie. Calcagno, sulla sinistra, scatta sul filo del fuorigioco e mette al centro. Castellucchio ribatte. Carro Gainza raccoglie dal limite. Esterno destro, a lato di poco.

38′ Giallo a Carro Gainza, fallo a gamba tesa a centrocampo.

45′ Un minuto di recupero.

45′ Gol Albenga! Angolo dalla destra, Setti batte corto. Praino irrompe in mischia sul secondo palo. 2-0.

45’+1 Fine primo tempo: Albenga-Sammargheritese 2-0.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Cambio Sammargheritese. Esce Amendolesi, entra Cesaretti.

49′ Difesa locale in apprensione. Rossi respinge corto, Mexena spazza in corner.

50′ Seconda sostituzione negli ospiti. Esce Cilia, entra Del Cielo.

52′ Terzo cambio dei levantini. Fuori Mehillaj, dentro Calvo.

55′ Quarta sostituzione ravvicinata. Esce Masi, al suo posto Pezzi.

56′ Setti prova dal vertice destro dell’area, Raffo controlla.

59′ Ammonito Farinazzo.

66′ Taku, cross dalla sinistra. Calcagno appistatosi sul secondo palo non riesce a coordinarsi di testa e manda alto.

70′ Cambio Albenga. Esce Barison, entra Arrigo.

71′ Samm in attacco. Azione prolungata. Cesaretti sulla sinistra crossa al centro. Sanguineti, rimasto in avanscoperta, di testa non riesce a inquadrare la porta.

74′ Giallo a Pezzi per proteste.

75′ Occasione Albenga. Mela lanciato a rete punta, salta Castellucchio e converge verso il centro. Conclusione centrale, fra le braccia di Raffo.

79′ Quinto e ultimo cambio Sammargheritese. Fuori Gallio, dentro Provino.

81′ Rete annullata alla Samm. Maucci va in gol, trovandosi però aldilà dell’ultimo difensore. L’assistente alza la bandierina.

84′ Seconda sostituzione dei locali. Esce Setti, entra Penino.

89’Carro Gainza, direttamente da calcio d’angolo (dalla sinistra), per poco non sorpende il portiere.

90′ Esce Mela, entra Mallamo.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+6 Fischio finale: Albenga-Sammargheritese 2-0.