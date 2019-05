Due giorni di festa a Multedo e processione solenne per il restauro della Cassa dei Santi Nazario e Celso

Genova. Mancano pochissimi giorni, e poi Multedo potrà riabbracciare uno dei suoi gioielli, una delle opere di punta nell’ambito del patrimonio artistico dell’intero Ponente genovese: la Cassa Processionale dei Santi Nazario e Celso.

Il solenne rientro è previsto per sabato 1° giugno e sarà accompagnato da una processione con partenza da Pegli. Il giorno prima, presso la chiesa pegliese di Santa Maria Immacolata, che è la principale del Vicariato, si terranno altri appuntamenti.

L’intero programma vede, primissima linea, l’Arciconfraternita dei Santi Nazario e Celso, guidata dal priore Emanuele Montaldo e composta da validissimi e appassionati confratelli che con il loro impegno e la loro dedizione portano avanti una tradizione antica.

Il rientro della Cassa e tutto il ciclo di manifestazioni a esso collegate godono del patrocinio sia del Comune di Genova che del Municipio VII Ponente.

Il priore Montaldo, grazie al suo lavoro di tessitura, è riuscito poi a mettere insieme una rete di importantissime collaborazioni: Cup – Centro Universitario del Ponente, Civ Riviera di Pegli, Pro Loco di Pegli, Associazione Comitato di Quartiere di Multedo, Società Operaia Cattolica Circolo San Luigi di Multedo, Mu.Ma Musei del Mare e delle Migrazioni, Museo Navale di Genova Pegli.

Il restauro della Cassa è stato reso possibile anche grazie al finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo, nell’ambito di un bando, al quale ha aderito la Confraternita multedese, che interessava le opere del Maragliano e della Scuola del Maragliano. Tutto il processo è ben raccontato nell’interessante volumetto confezionato per l’occasione e pubblicato da Ateneo Edizioni.

La Cassa è stata restaurata a Carignano, presso il laboratorio di Antonio Silvestri. La scelta della parrocchia ha una doppia valenza: sia perché un patrimonio dei multedesi ritorna ai multedesi, sia perché viene ricalcato l’importante legame tra oratorio e parrocchia, tra parroco e confratelli, tra clero secolare e cittadini, che da sempre ha caratterizzato il quartiere e sul quale investirono non poco i parroci di un tempo, a cominciare dal sempre amatissimo e mai dimenticato don Luigi Montaldo.

Il programma.

Il programma è assai fitto: da venerdì 31 maggio, la Cassa restaurata verrà esposta nella chiesa di Santa Maria Immacolata di Pegli. Sempre venerdì, alle 15,30, al Museo Navale di piazza Bonavino, è prevista una conferenza sul restauro della Cassa e sull’Oratorio dei Santi Nazario e Celso a cura del restauratore Antonio Silvestri, dell’architetto Grazia Di Natale, Direttrice Beni Culturali della Curia, del professor Roberto Timossi della Compagnia di San Paolo e dello storico Silvio Zavattoni, che da sempre si prodiga per raccontare la storia del suo quartiere.

Ancora venerdì, alle 21 all’Immacolata, preghiera conclusiva del Mese Mariano e benedizione della Cassa da parte di Monsignor Carlo Sobrero, prefetto del Capitolo della Chiesa Metropolitana.

Sabato, il clou della due giorni: Processione di rientro, con partenza alle 15,30 dalla chiesa Immacolata di Pegli. “Verranno percorse – proseguono gli organizzatori – via Pallavicini, via Sabotino, via de Nicolay, il lungomare di Pegli, via Ronchi e via Rostan, salita Monte Oliveto. Sino alla parte bassa di Multedo, la Cassa verrà portata da un carro trainato da cavalli, mentre su per la salita sarà portata a braccia. In Processione anche sei Cristi delle Confraternite”.

Santa Messa, alle ore 18, direttamente sul Sagrato, presieduta dal Vescovo Ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi.

La processione. “La cassa – illustra Emanuele Montaldo – sarà portata su un carro trainato da cavalli, lungo tutto il tracciato tra Pegli e Multedo, mentre per la salita alla chiesa di Monte Oliveto sarà presa in spalla da uomini delle Confraternite, in particolare Sant’Antonio di Mele e Nostra Signora Assunta di Pra’, e da un gruppo di Vigili del Fuoco. Alla processione ci saranno indicativamente circa trecento persone con i tradizionali vestiti delle Confraternite e direttamente partecipanti, con il Gruppo Storico Pegliese che aprirà il corteo assieme ai gruppi storici di Prà e Voltri. Parteciperanno inoltre, unite, le due bande musicali di Pegli (Filarmonica Marco Chiusamonti) ed Arenzano (Banda Musicale Città di Arenzano Antonio Parodi). L’afflusso di persone tra partecipanti, familiari e turisti/visitatori potrà superare il migliaio di persone. Per i Confratelli e i portatori di Cristi è previsto un servizio di navetta dalle aree di parcheggio di Multedo alla Chiesa dell’Immacolata di Pegli”, A contribuire alla manifestazione anche Superba, Carmagnani, PSA Voltri-Pra’ e Porto Petroli di Multedo e Gruppo Spinelli. Inoltre, nelle giornate del 1° e 2 giugno, la Pro Loco preparerà la farinata in largo Calasetta.

“Questa è una delle scommesse vinte dalla Confraternita, composta da persone appassionate e tenaci, in grado dii sviluppare progetti di ampio respiro, e capace di attirare l’attenzione delle più importanti istituzioni culturali cittadine, regionali e nazionali – osserva Matteo Frulio, assessore al Turismo del Municipio VII Ponente – Il Municipio Ponente ha inteso sostenere da subito ogni iniziativa volta al recupero di questi beni e continuerà a farlo nel futuro, conscio di quanto sia importante tramandare alle generazioni future un patrimonio fatto di opere d’arte ma anche e soprattutto di persone che, di generazione in generazione, hanno tenuto e tengono vivi questi luoghi, in cui patrimonio materiale e quello immateriale si sovrappongono e si intrecciano. Sono particolarmente grato a chi sta curando queste iniziative per i restauri di Multedo che continueranno con il nostro supporto ed entusiasmo anche negli anni a venire”.

Gli sponsor. La Confraternita dei Santi Nazario e Celso ringrazia per l’occasione i suoi numerosi sostenitori: Attilio Carmagnani Spa, Porto Petroli di Genova Spa, Compagnia di San Paolo, Gruppo Spinelli, Superba Srl VTE di Voltri. E ancora: Bar Bolla, Molly Malone, Palli Caffè, Farmacia Internazionale, Farmacia Multedo, Ferramenta Busellato, Forno Bruzzone, Forno Di Cara, Forno Laura, Giulio Foto, Il Trippone, I Sapori del Borgo, La drogheria di Paola e Simona, La Generale, Latteria Andrea, Le Pizze di Koppa, Linea Azzurra, Macelleria Pegli Carni, Ortofrutta Domenico, Ortofrutta Pisano Caterina, Ottica Rattaro, Pasta fresca Rigatti, Polleria Parodi, Pianeta Mare, Ristorante Bertin di Lencisa, Sommariva Fiori, Tabaccheria Alberto di Multedo, Ditta Dolciaria Pedemonte Sas.