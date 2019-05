Doppia verifica intensiva Amt, a Borgoratti senza biglietto più che in piazza Tommaseo:

Genova. Doppia verifica intensiva per AMT: questa mattina, venerdì 10 maggio, i controlli si sono svolti in piazza Rotonda, a Borgoratti, e in piazza Tommaseo.

In piazza Rotonda, dalle ore 7.00 alle ore 9.00, otto Verificatori Titoli di Viaggio hanno controllato 153 passeggeri presso il capolinea della linea 44 e le fermate bus delle linee 85, 86, 87 e 584. Sono state riscontrate 12 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 7,84%.

La mattinata di controlli è proseguita poi in piazza Tommaseo dove, dalle 9.30 alle 11.45, dodici VTV hanno controllato 268 passeggeri presso le fermate delle linee 15, 36, 43 e 44..

13 le situazioni irregolari per un tasso di evasione pari al 4,85%. 5 dei 13 sanzionati hanno pagato l’oblazione di euro 41,50.

Il piano di contrasto all’evasione di AMT proseguirà anche nelle prossime settimane secondo il programma dell’azienda realizzato in stretto accordo con l’assessorato alla Mobilità. I controlli intensivi si sommano alla verifica ordinaria che tutti i giorni viene svolta sui servizi gestiti da AMT, con l’obiettivo di tutelare quanti pagano regolarmente il viaggio con i mezzi pubblici.