Domenica ricchissima alla Design Week Genova: il programma

Genova. La storia che incontra la modernità, il patrimonio di antichi palazzi che si fonde con la visione del futuro. Prosegue la Design Week Genova, manifestazione che fino a lunedì 27 maggio porta l’avanguardia delle maison nazionali e internazionali nel Centro Storico genovese, con piazza dei Giustiniani come fulcro della manifestazione.

Domenica 26 maggio si comincia in piazza Pollaiuoli con “Bibliocicletta 01 Tour”, progetto di Chiara Rolandi e Chiara Capitani.

In piazza San Bernardo alle 11.30 tocca a “Mannerchor”, polifonia maschile dal Rinascimento a Poulenc dell’Ensemble Simone Molinaro.

Alle 15 (da piazza San Lorenzo) si svolge l’ultimo appuntamento con “Un’ora con Bonora”, passeggiata alla scoperta del Distretto del Design.

A Rumènta ospita alle 15 la conferenza “Giancarlo De Carlo. Progettare la città storica” con relatori Emanuele Piccardo, Andrea Vergano, Mauro Moriconi e Lorenza Comino. La conferenza vale 2 cfr per gli architetti partecipanti.

Alle 17 in piazza San Bernardo 24 tocca alle “Note musicale al pianoforte” di Anna Doria, mentre in via dei Giustiniani 19 (collettiva Designer) va in scena “The ephemeral shadow. Performance a sorpresa” di Lilliana Iadeluca in collaborazione con Chiara Costa.

Nello spazio espositivo di Marina Bozzo (via dei Giustiniani 23/27r) alle 17 si svolge “Profumo di parquet: pavimento in legno”, mentre alle 17.30 A Rumènta ospita la conferenza “La terza pelle. La bioedilizia nell’architettura moderna”, con intervento di Reinhold Holzer in collaborazione con Gupacasanaturale. La conferenza vale 2 cfr per gli architetti partecipanti.

Il “Design nautico 2020” è al centro della dAD Conference delle 18 di Ivan Zignego (ore 18, via Chiabrera 7, piano nobile), mentre Matteo Orlandi racconta di “Passerelle volanti. Genova Camminando sospesi” al Paccottiglia Concept Store di via Canneto il Lungo 67r.

Segue aperitivo con il curatore. Alle 18 da Schenone Arredamenti (via dei Giustiniani 18b) tocca al concerto “Luna Quart, musica anni ‘20/’40”, mentre alle 19 va in scena un brindisi di saluto a sorpresa.

Chiude il calendario di eventi collaterali la dAD Conference di lunedì 27 maggio (ore 12, via Chiabrera 7, piano nobile) “Comunicato il territorio e le istituzioni” di Enrica Bistagnino. Inoltre, tutti i giorni dalle 18.30 gli espositori partecipanti organizzano eventi inaugurali diffusi, rimanendo aperti in via straordinaria.

A Rumènta, sede di tutte le conferenze della Design Week Genova 2019, ha dedicato quattro cocktail e tre tapas allo stile italiano del design che ha fatto epoca: auto, lampade e poltrone, vere icone di funzionalità e bellezza.