Domenica Cepim e Assonautica portano i barca a vela ragazzi con la sindrome di down

Genova. Domenica 12 maggio alle 12 presso la Marina Molo Vecchio al Porto Antico torna per la quinta volta l’iniziativa voluta da Assonautica Genova e Fondazione CEPIM : i volontari dei circoli associati ad Assonautica Genova metteranno a disposizione una trentina di imbarcazioni che consentiranno – con l’ausilio della Capitaneria di porto – a un centinaio di ragazzi affetti da sindrome di Down ed altre patologie cromosomiche di godere insieme per un giorno del mare, del vento e della vista del levante cittadino.

Quest’anno, grazie alla collaborazione del Centro Europe Direct del Comune di Genova, salgono a bordo due velisti d’eccezione come il sindaco Marco Bucci e l’assessore a personale, pari opportunità e diritti del Comune di Genova Arianna Viscogliosi.

Assonautica Genova, presieduta da Fabio Pesto, è l’associazione che promuove la piccola vela ed in particolare la diffusione di questo sport fra i disabili, per rispondere alla loro necessità di costruire e consolidare relazioni e vivere all’aria aperta.