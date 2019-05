Distribuzione idrica, mezzo centro senz’acqua per un tubo bucato in un cantiere. Tutte le vie interessate

Iren Acqua comunica che, a seguito di un danno alla tubazione idrica provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Corso Podestà

• Via Alessi

• Via Innocenzo IV

• Via Fieschi

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della

regolarità del servizio è previsto in serata.