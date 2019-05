Distributori d’acqua e borracce: prende il via al porto antico il progetto “plastic free”

Genova. Prende il via da Porto Antico il progetto “Plastic Free” per la riduzione della plastica monouso. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Iren e Culligan per l’installazione di distributori di acqua a Km0 negli esercizi commerciali e nei punti ristoro dell’area.

Il progetto è stato presentato questa mattina, alla presenza dell’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del direttore della Porto Antico di Genova Spa Alberto Cappato, dell’amministratore delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e dell’esploratore italiano Alex Bellini, il progetto “Plastic Free.

“Plastic Free” sancisce l’impegno di Porto Antico di Genova in un percorso di sensibilizzazione

verso il pubblico e gli esercizi commerciali, all’interno delle proprie aree di pertinenza, per un

cambiamento in chiave ecologica delle abitudini di consumo dell’acqua, anticipando l’applicazione della nuova direttiva europea 2021.

Il Progetto è stato presentato in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica ‘Planet Vs.

Plastic. Un pianeta straordinario tra bellezza e abusi’ in programma fino al 30 giugno a Porta

Siberia, che fornisce un utile ed emozionante contributo alla riflessione sull’impatto della

plastica sull’ambiente ed in particolare sul nostro mare.

Basata sulle immagini realizzate dal fotografo di fama internazionale Randy Olson, che con il suo recente lavoro per National Geographic ha documentato l’impatto ambientale delle materie plastiche, sul Pianeta e sull’uomo.

Presenza di spicco alla conferenza stampa l’esploratore in solitaria Alex Bellini, che con il suo

progetto “10 rivers 1 ocean” è impegnato nella navigazione dei 10 fiumi più inquinati al mondo

dalla plastica per favorire un nuovo senso di comprensione e rispetto per l’ecosistema più

minacciato e delicato: quello dei corsi d’acqua.

Informazioni utili sulla mostra fotografica Planet Vs. Plastic a Porta Siberia. Ideata e prodotta da Bluocean s.r.l., in collaborazione con TekSea e IREN, Planet Vs. Plastic si svolgerà dal 21 maggio al 30 giugno negli spazi della fortezza di Porta Siberia, nel cuore del Porto Antico di Genova. La mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 10:30 alle 18:30 (sabato e domenica fino alle 20:00), l’ingresso costa 5,00 euro (biglietto unico). Nei giorni 1 e 2 giugno sarà parte di FOCUS LIVE

(con ingresso riservato ai possessori di biglietto valido per FOCUS LIVE).