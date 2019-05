Genova. Una profonda crepa nell’asfalto che attraversa tutta la carreggiata, che giorno dopo giorno di allarga. Questa la situazione a Di Negro, esattamente all’incrocio con via Milano, dove il manto stradale risulta compromesso e, per alcuni, “inquietante”.

Si perché questa crepa è una crepa “perenne”, come scherza qualcheduno sui social: non è difficile trovare materiale fotografico che confermi l’esistenza della venatura anche mesi addietro, come dimostra lo screenshot di Google Street View. Le foto scattate questa mattina, però, restituiscono un realtà preoccupante.

La zona, infatti, vive ancora su strutture murarie di fine ottocento, quando fu ridisegnata totalmente la zona (non senza sacrificare antiche e preziose strutture, come l’originale e duecentesca chiesa di San Teodoro), e nel 1881 venne scavata la galleria che ancora oggi passa sotto via Milano.

(Immagine tratta da Google Street View)

Nel frattempo ovviamente si sono susseguiti tutti una serie di interventi di modernizzazione, ma il dubbio e l’ansia rimane, visto che è una condizione in cui si trovano decine di altre strade della città costruite nei medesimi anni e che sopportano da sempre migliaia di mezzi. I motivati timori dei cittadini, quindi, chiedono una risposta dalle amministrazioni cittadine.