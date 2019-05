Genova. Domani, giovedì 23 maggio, si alza ufficialmente il sipario sulla Design Week Genova: fino a lunedì 27 maggio le eccellenze locali del design si uniscono per portare l’avanguardia delle maison nazionali e internazionali nel Centro Storico della Superba, con piazza dei Giustiniani come fulcro della manifestazione. Un programma ampio e variegato, che coinvolge sessanta tra designer e aziende, che espongono i propri oggetti di design in più di cinquanta location (di cui 16 atri di palazzi storici, 13 del circuito dei Rolli). Previsto inoltre un calendario di 46 eventi collaterali, tra mostre, concerti, incontri e conferenze. La Design Week Genova coinvolge nel Distretto del Design ogni sfumatura dell’arte, tra concerti, visite guidate, conferenze, incontri, live painting e una mostra collettiva, in scena a Palazzo Enrile Marengo in via dei Giustiniani 19.

GLI EVENTI DI DOMANI, GIOVEDÌ 23 MAGGIO

Si comincia alle 11.30 con il taglio del nastro e i saluti delle istituzioni in piazza San Lorenzo. Alle 16 A Rumènta (via dei Giustiniani 71r) ospita la dAD Conference “Il design visto da Genova” di Raffaella Fagnoni e “Genova vista dal design” di Alessandro Valenti. La conferenza vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Segue, alle 17, la conferenza “Le forme della vita” a cura dell’architetto Luca Mazzari. La conferenza vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Alle 17.30 da Paolo Rosato Arredamenti (via Chiabrera 7) si va alla scoperta dell’antica arte dell’abitare e della cultura del tè con “Una tazza di Feng Shui”, con Barbara Frumento di Peter’s TeaHouse e Barbara Borello, architetto esperta in Feng Shui.

Alle 17.45 in Spazio Giustiniani (piazza dei Giustiniani 30r) va in scena l’incontro con l’architetto e designer Emilio Nanni dal titolo “Cos’è l’architettura, cos’è il design, cos’è l’arte”. L’evento è in collaborazione con Pianca, e vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Alle 19.15 inaugura Progetto Arredamenti (via Chiabrera 33r) l’esposizione di fotografie di Silvano Pruzzo “Grids. Photography and graphic design”. La prima giornata si conclude alle 19.30 in piazza dei Giustiniani con il live cooking dello chef Stefano Ratti, in collaborazione con Gaggenau. I posti sono limitati, ed è consigliata la prenotazione a eventi@spaziogiustiniani.com.

GLI EVENTI VENERDÌ 24 MAGGIO

Venerdì 24 maggio prende il via (ore 11, A Rumènta, via dei Giustiniani 71r) con la conferenza “La tutela giuridica del design”, a cura dell’avvocato Donato di Pelino. Alle 15 tocca al primo appuntamento di “Un’ora con Bonora”, passeggiate con Ferdinando Bonora alla scoperta del distretto del Design tra piazze, strade e palazzi della storia: si parte da piazza san Lorenzo, per poi arrivare nella sede della Fondazione Magistrato di Misericordia, custode dal 1419 di un ricco archivio. A Rumènta ospita alle 16 il workshop di Barbara Borello “Vestire la casa allena lo sguardo alla bellezza”, mentre alle 17 in piazza San Bernardo 24 suonano le “Note musicali al pianoforte” di Anna Doria. Sempre alle 17 da piazza Cattaneo parte le musica itineranti dell’Ènosi Duo (Bianca Liuzzo al sax, Andrea Alinovi al clarinetto). Alle 18 in via Chiabrera 7 (piano nobile) tocca a “Design talks made in dAD: conversazioni sul divano” con Chiara Olivastri e Giovanna Tagliasco. Sempre alle 18, A Rumènta (via dei Giustiniani 71r) ospita la conferenza “Economia della creatività” con relatore l’architetto Ettore Piras. La conferenza vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. In piazza dei Giustiniani alle 18.30 va in scena “Fashion Show – Presentazione auto Jimny” con GT Motor Suzuki, mentre Niccolò Pizzorno, in piazza Valoria 3r (Associazione Pepita Ramone Aps), si esibisce in un live painting e legge tratti del proprio romanzo “I cercatori di pace”. Da PolleriCinque (ore 18.30, via dei Giustiniani 12) va in scena un’esibizione con tessuti aerei, mentre alle 18.45 in via San Lorenzo 21 (studio Todo Genova, Progetti Arredamenti) tocca a “Sopraevento: design con vista – show & cocktail”, con filmati dell’azienda Riva 1920 “Kauri: il legno millenario” e “Tra le briccole di Venezia”. Alle 19 da Crosetti Arredamenti (piazza Cattaneo 26) il Designer Giulio Iacchetti, direttore artistico di m/home e Internolta, incontra il pubblico in “Design e artigianalità italiana”. Alle 19.30, in piazza dei Giustiniani 30r (atrio minore Spazio Giustiniani), c’è il live cooking show dello chef Daniel Spalonghe (in collaborazione con Forma Design Makers e KitchenAid). Chiudono la giornata i concerti delle 19.30 di Mad Dogs & Delta ladies (tributo a Joe Cocket in piazza Sauli) e dei Palconudo (piazza dei Giustiniani, spazio espositivo di Paolo Rosato).

GLI EVENTI DI SABATO 25 MAGGIO

È la “chiaccherata da bar” con Riccardo Sirotti a inaugurare la giornata di eventi collaterali di sabato 25 maggio, alle 11 all’A Rumènta di via dei Giustiniani 71r. L’iniziativa vale 1 cfr per gli architetti partecipanti. Sempre alle 11, in piazza dei Giustiniani comincia l’evento “Spolert radical grill”, dimostrazione e showcooking che dura fino alle 22. Alle 15 e alle 20.30 si ripetono le passeggiate con Ferdinando Bonora alla scoperta del distretto del design, mentre alle 17 Anna Doria e le sue “Note musicali al pianoforte” animano piazza San Bernardo 24. A Rumènta (via dei Giustiniani 71r) ospita alle 17 la conferenza “Articiocche” con Alberto Podestà e Luca Mazzari, mentre alle 18 va in scena la dAD conferenza “Cicno/Manifattura 2.0” in via Chiabrera 7 (piano nobile) con relatori Luca Parodi, Marco Parodi e Andrea Lovotti. Da Valentino Arredamenti (piazza dei Giustiniani 6) alle 18 tocca alla musica dal vivo di un duetto di violino, mentre alle 18.30 A Rumènta ospita “Arte e design in pellicola”, proiezioni di filmati d’epoca, muti e sonori, della Cineteca D.W. Griffith. Alle 18.30 in piazza dei Giustiniani 44r c’è l’aperitivo di presentazione delle cucine “The Cut”, mentre alle 19.30 in piazza Sauli il Plastic Onion Acoustic Trio si esibisce in un tributo ai Beatles e a John Lennon.

GLI EVENTI DI DOMENICA 25 MAGGIO

Domenica 26 maggio comincia in piazza Pollaiuoli con “Bibliocicletta 01 Tour”, progetto di Chiara Rolandi e Chiara Capitani. In piazza San Bernardo alle 11.30 tocca a “Mannerchor”, polifonia maschile dal Rinascimento a Poulenc dell’Ensemble Simone Molinaro. Alle 15 (da piazza San Lorenzo) si svolge l’ultimo appuntamento con “Un’ora con Bonora”, passeggiata alla scoperta del Distretto del Design. A Rumènta ospita alle 15 la conferenza “Giancarlo De Carlo. Progettare la città storica” con relatori Emanuele Piccardo, Andrea Vergano, Mauro Moriconi e Lorenza Comino. La conferenza vale 2 cfr per gli architetti partecipanti. Alle 17 in piazza San Bernardo 24 tocca alle “Note musicale al pianoforte” di Anna Doria, mentre in via dei Giustiniani 19 (collettiva Designer) va in scena “The ephemeral shadow. Performance a sorpresa” di Lilliana Iadeluca in collaborazione con Chiara Costa. Nello spazio espositivo di Marina Bozzo (via dei Giustiniani 23/27r) alle 17 si svolte “Profumo di parquet: pavimento in legno”, mentre alle 17.30 A Rumènta ospita la conferenza “La terza pelle. La bioedilizia nell’architettura moderna”, con intervento di Reinhold Holzer in collaborazione con Gupacasanaturale. La conferenza vale 2 cfr per gli architetti partecipanti. Il “Design nautico 2020” è al centro della dAD Conference delle 18 di Ivan Zignego (ore 18, via Chiabrera 7, piano nobile), mentre Matteo Orlandi racconta di “Passerelle volanti. Genova Camminando sospesi) al Paccottiglia Concept Store di via Canneto il Lungo 67r. Segue aperitivo con il curatore. Alle 18 da Schenone Arredamenti (via dei Giustiniani 18b) tocca al concerto “Luna Quart, musica anni ‘20/’40”, mentre alle 19 va in scena un brindisi di saluto a sorpresa. Chiude il calendario di eventi collaterali la dAD Conference di lunedì 27 maggio (ore 12, via Chiabrera 7, piano nobile) “Comunicato il territorio e le istituzioni” di Enrica Bistagnino.

Inoltre, tutti i giorni dalle 18.30 gli espositori partecipanti organizzano eventi inaugurali diffusi, rimanendo aperti in via straordinaria. A Rumènta, sede di tutte le conferenze della Design Week Genova 2019, ha dedicato quattro cocktail e tre tapas allo stile italiano del design che ha fatto epoca: auto, lampade e poltrone, vere icone di funzionalità e bellezza.

La Design Week Genova è realizzata dall’associazione DiDe – Distretto del Design Genova col patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio 1 Centro-Est, Camera di Commercio di Genova e Confcommercio. La Design Week Genova si avvale anche della convinta collaborazione dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti e del Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova.