Deruba del cellulare una 15enne e la spintona: 19enne in manette per rapina impropria

Genova. Ha rapinato del telefonino una 15enne spintonandola fino a che alcuni passanti non sono arrivati per soccorrerla. Poi, è stato raggiunto dai carabinieri: in tasca anche un grammo di majiuana. L’autore della rapina, un 19enne di origini tunisine è stato arrestato.

Il giovane, residente in provincia di Lucca ma di fatto senza dimora, è risultato pregiudicato e sarà processato stamani per direttissima per rapina impropria.

Il telefono è stato restituito alla ragazzina.